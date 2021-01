Laurent BERTREL

Je suis formateur-coach, auteur d'une quarantaine d'ouvrages (livres, CD, DVD) sur le développement personnel et professionnel, le fondateur du centre international de formation et de coaching en ligne et à distance https://www.agoracademie.com/ et le créateur de la méthode Freeway.



Je deviens formateur en 1991 avant d'être le responsable des ressources humaines et de la formation d'un réseau de franchise, chef dentreprise, puis spécialiste de laccompagnement en entreprise (formation et coaching).



Je parle français, anglais et allemand, et travaille entre la France (Tours et Paris) et l'Allemagne (Munich) depuis 2002.



Je complète mon éducation professionnelle en suivant notamment une formation en gestion dentreprise, une formation de formateur (TSFPA AFPA) et par un Master 2 professionnel en sciences de l'éducation. Maître praticien PNL et coach certifié par l'IFPNL de Paris, je suis également sophrologue - relaxologue et praticien en hypnose Ericksonnienne.





Je suis à la recherche de partenaires pour développer mon réseau notamment autour de deux axes.



1/ La formation en ligne et à distance :

Vous pouvez par exemple devenir formateur-coach sur Agoracadémie ou bien nous pouvons développer ensemble votre propre centre de formation à distance en ligne sur Internet.



2/ Le coaching et la formation :

Nous pouvons collaborer pour répondre à un appel d'offre comprenant un volet en gestion du stress, en communication, en créativité ou en création d'entreprise.



Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres idées de partenariat.





Pour en savoir plus :

Agoracadémie (centre de formation en ligne et à distance) : https://www.agoracademie.com/

Freeway : https://www.be-your-dream.com/fr

Livre Yin Yoga : https://www.livre-yin-yoga.fr/

Livre Abécédaire qui rend heureux : https://www.abcbonheur.fr/

Annuaire des Psychogénéalogistes : https://www.psychogenealogiste.org/



Mes compétences :

PNL

Sophrologie

E-learning

Coaching

Gestion du stress

Hypnose ericksonienne

Communication

Relaxation et gestion du stress

Formation à distance FOAD

Formation en ligne

Arts martiaux