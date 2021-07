Laurent BLAIN

BLAIN Laurent Poilly lez Gien, le 13 juillet 2016

100, rue de Sully

45500 POILLY LEZ GIEN

Tel. : 06.14.89.87.78



Direction des Ressources Humaines





Objet : Recherche poste d'automaticien







Madame, Monsieur le Directeur,



Actuellement étudiant à la fac de Poitiers en licence professionnelle « Automatique et Informatique Industrielle, option Automation et Robotique ».



Je fini mon stage le 22juillet 2016, pour valider ma licence. Après cette date je serai à la recherche d'un emploi.



Je vous présente ainsi ma candidature pour un poste d'"Automaticien et/ou Roboticien". Mes principales qualités pour l'exercice d'une telle activité sont la ponctualité, la polyvalence, l'autonomie et le désir de continuer à me former.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition pour de plus ample information au cours d'un entretien.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.



M BLAIN Laurent



Mes compétences :

OrCAD, B&R automation studio, Programmation en ST

Step 7

Somachine

Tia portal

Unity pro