Laurent BLÉRIOT

WWW.bioalgostral.com



je suis associé fondateur d'une jeune entreprise innovante en biotechnologie des micros algues. Notre projet consiste en la production de micros algues et en la valorisation énergetique de la biomasse issue de cette culture.

Notre Start up en Recherche et Développement est installée sur la plateforme du Cyroi au coeur de la technopole de Saint Denis de La Réunion.



Notre île possède des atouts formidables. La volonté commune de l'Etat, de nos élus et des forces vives économiques de faire de notre île, non pas un sanctuaire mais un modèle de développement durable est une chance que nous devons saisir.

Le changement de paradigme pour l'outre mer en général et La Réunion en particulier est une impérieuse nécessité qu'il nous faut désormais conquérir: "construisons; batissons; innovons et développons notre île afin d'en être fier et d'être fier d'être réunionnais!!".



