Laurent BONNAIRE

Http://www.french-power.fr

SAS au capital de 30.000 Euro créée en Mai 2016



Notre vocation :

Privilégier et mettre en avant les équipements de qualité fabriqués en France.

Offrir à nos clients européens des solutions et services résolument innovants en Test et Mesure.



Nos atouts :



FRENCH POWER est une filiale de développement commercial de MICRONICS, basée en Isère (38), spécialiste en conversion d'énergie : générateurs de courant fort, sources AC, alimentations DC, convertisseurs de fréquence, charges électroniques...

A ce titre, elle bénéficie d'un socle solide de plus de 25 ans de support, de savoir-faire et de retour d'expérience.



Nos produits standard :



FRENCH POWER propose les équipements de fabrication française MICRONICS (Isère), ELC (Haute-Savoie) et ELECTRO PJP (Jura).

La vaste gamme de solutions de test et mesure du fabricant européen DEWETRON (Autriche) complète cette offre.



Nos solutions sur-mesure :



Notre maison mère MICRONICS s'adapte depuis plus de 25 ans aux requêtes spécifiques de ses clients dans le domaine de la conversion d'énergie.

Notre partenaire DEWETRON propose des solutions modulaires qui vous permettent de créer vous-même l'instrumentation nécessaire à votre application.



