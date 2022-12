Laurent BOST URBAN (BOST)

Je suis respectueux de la hiérarchie car sérieux, réfléchi et rigoureux , mais aussi passionné d'informatique et qui aime le travail d'équipe. J'apprécie encore et toujours autant donner satisfaction au client dans les limites du possible.



Comme mes compétences s'enrichissent, je pense être capable désormais de gérer une petite équipe de développement.

J'aimerais tout de même m'orienter dans le domaine de la robotique ou la création de logiciels intelligent, et pourquoi pas en intelligence artificielle.



Pour cet objectif, je pars avec les connaissances acquises au cours de mon parcours professionnel et validés en formation que je cherche a approfondir grâce à, peut être, une future collaboration avec vous.



Actuellement en région d'Aix-en-Provence.



*Actuellement en poste*



Mes compétences :

Java / JEE

C / C++ / C#

PHP / Javascript / VBScript / HTML / CSS

SQL / PL-SQL

ESSBASE / MySQL / Oracle / SQL Server

Maxl / Report Scripts / Calc Scripts (Hyperion)

SQL Developer / My SQL Workbench

Mantis / FengOffice / GanttProject

VBA / Excel / Word / Outlook

Visio / Power AMC / Dia

Tomcat / JBOSS / WebSphere / WebLogic