Laurent BOUCHER

2019-2022 - GTM-MTC-VINCI Responsable de site ( centrale nucléaire de CHINON ) dans le domaine du génie civil + chef de chantier.

2018-2019-NAUREX-SAS /pour WESTINGHOUSE -Superviseur logistique sur le projet d'agencement des 2 DUS ( diesel ultime secours) de FLAMANVILLE .

2017 -Chef de chantier et responsable de site sur le projet de démantèlement de la centrale nucléaire de CREYS-MALVILLE ( près du BUGEY))

2013-2017- Coordinateur bâtiment réacteur et salle des machines sur les sites des centrales nucléaires , j'ai également été surveillant de chantier sur certaines prestations de remplacement de stator ( corps alternateur ) , chargé de surveillance également sur les ouvertures et fermeture du couvercle de cuve du réacteur et aussi sur les maintenances des générateurs de vapeur ( GV),

j'ai également fait aussi fonction de responsable d'intervention et chef de chantier dans diverses autres prestations dans le domaine du nucléaire

je suit en recherche active actuellement et disponible pour tous déplacements i compris international

mes habilitations nucléaires sont a jour

et je reste bien entendu a l'écoute de propositions diverses



Mes compétences :

Responsable de site

Management -conduite de travaux

Supervisons - chef de chantier -suivi de travaux sensibles

Préparateur/chargé d'affaires