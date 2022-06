Laurent BOURQUARD

Le 16 juin 2022 :



Après une belle et riche expérience de 24 années dans le domaine du commerce et de la distribution en magasin puis dans les métiers d'aide et de service à la personne, je souhaite à présent mettre mon expérience au service dune autre entreprise spécialisée et reconnue dans son domaine dactivité (publique ou privée).



Passionné et attaché à certaines valeurs comme le contact relationnel, la satisfaction du client, lesprit déquipe, le partage des connaissances et le dépassement de soi, jai naturellement réussi à madapter dans les différentes missions qui métaient confiées grâce à ma motivation, mon professionnalisme et mon sens des responsabilités.



Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

IMS

ALTAVIA

SAP STORE

SAP BW

LOGICIEL SIGMA

Human Resources