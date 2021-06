Laurent BRUNET

Responsable de laboratoire pour les sociétés Evadésens et Boud'Soie, je m'occupe de la gestion et du bon fonctionnement du laboratoire. En particulier, je m'occupe de la formulation, du conditionnement, de la R&D, de la partie réglementaire et de l'administration du laboratoire.



J’ai auparavant travaillé comme responsable de production dans un laboratoire de produits cosmétiques finis. J’ai ainsi suivi l’ensemble des processus de production de l’achat des matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis.



Mes études d’ingénieur chimiste formulateur m’ont également permis d’étudier la formulation dans son ensemble : mon stage de fin d’études portait en particulier sur la formulation et le développement de plastiques destinés au marché de l'automobile.



Mes compétences :

Gestion de budget et calcul de coûts

Management d'équipe

Management de projets

Gestion de projets

Aisance relationelle

Approvisionnement et achats

Gestion administrative

Gestion de la production