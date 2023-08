Laurent CATTANEO (MR LAURENT CATTANEO)

Spécialiste des performances des systèmes SAP (logiciel allemand très utilisé dans les entre prises internationales), Je suis désormais à la retraite active. Je dirige l'association SOS ECUREUIL PROVENCE qui a démarré à Lambesc et qui désormais agit sur toute la région et même la France.

Nous agissons vite et bien, nous voulons des solutions durables et applicables facilement.

Plusieurs villes nous ont fait confiance (Lambesc, Salon de Provence, Rognes, Grans...) et nous gérons déjà plusieurs parcs.

Nous observons la vie de ces écureuils et nous essayons de comprendre pourquoi ils disparaissent et pourquoi le réchauffement climatique, l'urbanisation et l'augmentation du trafic routier influent sur sa survie.

La durée de vie d'un écureuil est désormais d'un an seulement alors que tout les spécialistes donnent 6 ans.

La non production de pignes de pins a été annoncé déjà il y a un an par M. Cattanéo dans les médias (BFM Marseille).

La forte prédation des chats domestiques a été aussi décrite dans le journal Laprovence cette année.

Nous proposons des solutions comme les paniers à hisser pour les propriétaires de chat et elles sont déjà mises en pratique avec des résultats excellents.

Rejoignez vous : sos.ecureuil.provence@gmail.com