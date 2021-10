Laurent CONRAD

Ingénieur commercial depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'électronique industrielle. Ma carrière s'est déroulée sans interruption au sein de 3 entreprises successives qui m'ont permis de développer les compétences suivantes.



Développement commercial :



De l'identification des cibles à la concrétisation de nouveaux comptes en passant par les étapes de : prospection téléphonique, prises de rendez-vous, obtention d'une consultation, chiffrage, remise de l'offre et négociation.



Gestion et développement d'un portefeuille client :



Suivi développement et fidélisation d'un portefeuille clients composé de grands comptes et de PME Industrielles.



Direction commerciale :



Elaboration de la politique commerciale en fonction de la stratégie de l'entreprise.



Mise en place d'une méthode de management commercial (MCPO)



Organisation et animation d'une équipe commerciale (création et mise en place des tableaux de bords)



Gestion de la communication externe (média, salon, charte graphique...)



Langues :



Anglais

Espagnol : niveau scolaire (rapidement perfectible)



Mes compétences :

Commercial

Commercial export

Contrôle commande

Électromécanique

Electronique

Export

IHM

Ingénieur Commercial

Management

Management commercial

Responsable centre de profit

Responsable Commercial