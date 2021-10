Auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre pour jeune et/ou tout public, lauréat Villa Médicis Hors les Murs, metteur en scène et comédien, j'anime également de nombreux ateliers de jeu ou d'écriture et développe des actions artistiques dans les domaines de l'écrit, du parlé, du gestué. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement du Théâtre, formateur en établissements scolaires, universités, entreprises, associations, je développe une méthode qui allie coaching, formation et créativité. Je travaille en indépendant ou au sein de structures culturelles (Scène nationale de Cergy-Pontoise, Centre Dramatique National d'Alsace, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur...), pour du travail de groupe ou en coaching individuel.

J'accompagne les projets artistiques et culturels : expertise, conception, production, mise en place de partenariats, communication, diffusion, évaluation.

Une part importante de mon travail s'effectue dans le cadre de résidences artistiques en France et à l'étranger (Etats-Unis, Suisse, Canada, Pologne...).

Je privilégie les transversalités artistiques (radio, cirque, chant, danse, marionnettes).



Site : http://www.laurent-contamin.net



Mes compétences :

Mise en scène

production

expertise

coaching

accompagnement

écriture

formation