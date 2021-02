Laurent COUBAT

Aprés 8 ans passées au sein de la société Auchan en tant que ELS et gestionnaire, j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation par le biais de la formation continue. Désireux d'évoluer j'ai intégré le mouvement E. Leclerc en tant qu'adjoint de rayon (pendant 4 mois), puis en tant que responsable de rayon (5ans). Devant ma demande de mobilité au sein de l'entreprise, on m'a proposé le poste de responsable du secteur caisse (environ 60 personnes), poste que j'ai accepté et intégré au 1/02/2009.



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion des stocks

Implantation

Planning

Réalisation

realisation de planning

Théâtralisation