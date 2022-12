Laurent DE RAUGLAUDRE

Visitez : http://je-suis-manager.com/



J'accompagne mes clients pour répondre à 3 grandes questions :



1 - Comment prendre du recul ?

Je m'adresse aux entrepreneurs, aux dirigeants de PME-TPE, managers et consultants.

Pour prendre du recul, je vous propose...

- de venir marcher dans le désert pour une méharée-coaching d'une semaine

- de participer à mon groupe Mastermind



2 - Comment développer la performance en équipe ?

Je m'adresse aux entreprises.

Pour développer la performance en équipe, je propose...

- l'animation de séminaires avec des méthodes d'intelligence collective

- la formation à la gestion du temps et au management de projet

- l'intervention en conférences sur le thème de la performance en équipe



Visitez : http://je-suis-manager.com/



3 - Comment enrichir la famille ?

Je m'adresse aux particuliers.

Pour enrichir votre famille, je vous propose...

- un travail d'analyse et de construction de votre stratégie patrimoniale

- la vente de produits d'investissements originaux (hôtels, électricité durable, spectacles, culture de cacao ou teck au Costa Rica, ...)

- la vente de produits traditionnels d'investissements (immobilier, assurance-vie, ...)



Vous sentez-vous interpellé par ces 3 questions ?

Parlons-en...



Laurent



Mes compétences :

Conseil

Management

NTIC

Projet d'entreprise