Laurent DIETMANN

Début de parcours professionnel au sein d'Octapharma SAS en tant que technicien de production durant 4 années (Maitrise des procédés industriels de purification des protéines plasmatiques).



Evolution en tant que responsable d'une équipe de techniciens de purification. Poste occupé durant 3 années (management, référent technique d'équipements, diagnostics maintenance 1er niveau, coordination et organisation de production).



Validation des acquis de l'expérience dans le but d'intégrer une deuxième année de Master Ingénierie Pharmaceutique. Retour à l'université durant cette deuxième année de Master et obtention du diplôme.



Retour à la vie professionnelle en tant que Chargé de Projets industriels (Installation d'équipements, Modification process, Avant-projets, Conception, Coordination, Qualification / Validation, formation des utilisateurs). Poste occupé durant 3 années.



Evolution vers un poste d'adjoint au responsable de production pharmaceutique dans un département ayant pour principales activités le remplissage aseptique et la lyophilisation de produits injectables. (Fiabilisation des équipements, Analyses root cause, Formation (technique) des utilisateurs, gestion des interventions, Sécurité)



Détachement en tant que chef de projet opérationnel sur un projet d'implémentation d'une ligne de remplissage aseptique de formes liquides.



Evolution vers un poste de responsable de service en production pharmaceutique.



Trilingue: français, allemand, anglais