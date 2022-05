Laurent DREYFUSS

Manager d'équipe de production et aussi technicien projet dans différents secteurs d'activités. J'ai pratiqué 10 ans l'amélioration continue dans un environnement d'assemblage mécanique. Ma polyvalence m'a permis de m'adapter à tous types d'industrie.

J'ai obtenu avec le CESI du MANS (Nov 2015) un diplôme de niveau BAC+4 de manager d'unités et de projets afin d'allier mes compétences pratiques à des connaissances théoriques. Je gère des équipe de 40 personnes à 150 personnes en direct ou sous la responsabilité de chefs d'équipes depuis plus de 25 ans.



Mes compétences :

Assemblage et montage mécanique des composant

Fonderie

Management

Gestion de projet

Gestion de la production

Amélioration continue