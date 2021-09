Laurent DUVEAUX

Je suis Chargé de Missions au sein de l'Institut de l'Elevage et j'interviens notamment sur de grands projets nationaux en assistance à Maitrise d'Ouvrage.



Mon parcours professionnel m'a permis de gravir un à un tous les niveaux de postes informatiques et d'intervenir dans des secteurs d'activité très variés (Agroalimentaire, Tertiaire, Banque, Assurance, Industrie et Public) pour le compte de sociétés toutes aussi variées (de la PME aux Grands Groupes Internationaux).



Mes compétences :

Achat

Agriculture

Comptabilité

Conseil

Consultant

Directeur de projet

Direction d'entreprise

Direction de projet

DSI

Finance

Informatique

Production

Production informatique

Ressources humaines

Système d'Information