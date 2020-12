Lexpertise de Laurent Fraioli en tant que Spécialiste en Prospection Be to Be se traduit par 27 années dexpériences Terrain, sa passion du métier, la parfaite maîtrise du terrain et des différentes méthodologies à mettre en œuvre pour accroitre la représentation de votre société sur votre implantation géographique.

Réactif et toujours à la recherche de solutions sur mesure, jadapte ma méthodologie au milieu dintervention et aux objectifs spécifiques de chacune de mes missions.

Quelle que soit la nature de la prestation - diagnostic, formation, coaching et suivi de jeune commerciaux , Mise en place dun fichier client ou prospect ,Actualisation dun fichier client existant, organisation dun service commercial, formation, communication, création dévénementiel ,participation à des salon professionnels - , je travaille en étroite collaboration avec mes clients, les intégrant et les impliquant ainsi pleinement à toutes les étapes du projet.

Trois Grandes Convictions mont amené à proposer mes services,

Dune part la certitude que la prospection est à la base de toutes entreprises « il faut dabord trouver des clients avant de pouvoir embaucher un salarié ».

Dautre part permettre de travailler en toute liberté avec des clients dans une relation gagnant / gagnant en toute transparence.

Et enfin la diversité des rencontres de terrain, elles nous permettent de mettre en place une relation à dimension humaine au court du temps afin de pérenniser une activité.



Pour toutes informations complémentaires voici mon Mail: fraiolilaurent@gmail.com



Mes compétences :

Vente en B to B

Fidélisation client

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Développement d'activitée commerciale

Webmarketing

Organisation d'évènements

Formation professionnelle

Microsoft Excel Certification TOSA OPERATIONNEL