Laurent FREMERY

Ingénieur d'Intégration et d'exploitation sur des systèmes Linux (Redhat like) et Windows.



Exploitation et Tuning de serveurs d'applications Java (JBOSS 4,5,7) et Weblogic (10 & 12)

Analyse,administration et tuning de base Oracle, Mysql, Db2 & PostgreSQL.

Automatisation et industrialisation du déploiement des applications.

Déploiement applicatifs.



Gestion de projets de déploiement complexe ou de migration.

Gestion d'équipe.

Gestion des charges et priorités.



Formations :

2010 : Administrateur de base de données Oracle (Bull)

2015 : Administrateur de base de données PostgreSQL (Dalibo)

Administrateur de base de données PostgreSQL Avancé (Dalibo)



Mes compétences :

Développeur php

Administration Système

Développeur Java

Administration Oracle 10g/11g

Industrialisation

MySQL

Jboss

Oracle

PostgreSQL

Java

Apache WEB Server

Microsoft Office

Groovy

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Personal Home Page

Pacemaker

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

BASH

AJAX

Maven

Intégration

Programmation

Alfresco

VMware ESX

Linux

Microsoft Windows

Informatique