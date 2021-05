Laurent GARNIER DALLE (GARNIER)

Créée le 1er septembre 2010 sur fonds propres, iDeMa sest forgée une solide expertise dans le développement informatique sur-mesure:



-En technologie Web Linux Appache PostgreSQL PHP (LAPP) et Microsoft pour améliorer durablement lefficience des processus métier et informatique de votre entreprise

-En Business Intelligence (BI) pour un pilotage pointu de vos activités.



Notre ambition, faire profiter cette expérience à un plus grand nombre de nos clients Et parce que nous savons que la conduite du changement, cest tout le temps, quune organisation qualitative nest jamais figée, nous vous aiderons à adopter de nouvelles habitudes mais pas de nouvelles contraintes, et ce, quelles que soient votre activité ou votre taille. voir moins