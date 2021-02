Laurent GAUDEAU (LAURENT GAUDEAU)

Plus de 35 ans de carrière depuis la Recherche et le Développement (R&D) jusquà la gestion de grands projets informatiques en France et a l'international en passant par l'intégration de systèmes, la gestion des contrats, la gestion des ressources, le contrôle budgétaire, le contrôle qualité, etc. dans des contextes et des environnements nationaux et internationaux ainsi que la gestion et la création d'entreprises dans les Émirats Arabes Unis.