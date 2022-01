Plus de 20 années d'expérience dans le management d'équipes opérationnelles et pluridisciplinaires et la conduite d'entreprises ou secteurs multi-sites.



Compétences :



Gestion de centres de profit multiples

Définition et mise en oeuvre des politiques

Conduite du changement - restructuration

Réduction des coûts

Croissance externe : développement, intégration

Management d'équipes > 300 salariés

Gestion de la sécurité



Mes compétences :

Conduite du changement