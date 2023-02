En tant que consultant, ma mission est d'accompagner les entreprises dans leurs transformations organisationnelles et managériales lorsquelles visent à obtenir de meilleures performances en sappuyant sur des relations de confiance, la responsabilisation des salariés, le travail déquipe et la coopération.



J'interviens auprès dorganismes publics et privés très variés, de la PME aux grand groupes, en passant par des associations. Mes interventions touchent tous les secteurs dactivité : transport, énergie, industrie, banques et assurances, mutuelles de santé, établissements sanitaires et médico-sociaux, collectivités territoriales, etc.



Au-delà des activités de conseil, de formation et d'accompagnement, jinterviens pour animer des conférences et/ou des ateliers de CODIR, dencadrement ou déquipe sur le renforcement des relations de confiance au travail, le management par la confiance, la responsabilisation et le management des équipes autonomes.



Toutes mes interventions sappuient sur les connaissances les plus avancées issues de la recherche en sciences humaines et sociales. Je conduis moi-même des recherches en étant associé à la Chaire Confiance et Management de Dauphine (depuis 2019) et au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM (depuis 2011).



Pour en savoir plus sur mes interventions, nhésitez pas à consulter le site du cabinet ErgoManagement :Array ou à me contacter directement : 06.87.70.92.48



Laurent KARSENTY