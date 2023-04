Laurent LAIBE

J'interviens en tant qu’agent commercial auprès d'entreprises en recherche d'un local commercial, d'un siège social ou d'un atelier.



Pour cela, j'utilise ma connaissance du secteur - je vis dans la région depuis plus de 30 ans - et mon réseau.



Précédemment, en tant que Responsable commercial pour de prestigieuses marques automobiles, j'ai eu l'occasion de nouer des relations privilégiées avec des dirigeants et des acheteurs de haut niveau.



Je mets mon expertise de l'immobilier d'entreprise auprès de sociétés de tous secteurs d'activités.