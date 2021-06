Laurent LALOYAUX

Consultant Senior SIRH avec une double compétence en testing / qualité logiciel, j'ai participé à plusieurs projets d’intégration et d’upgrade de l’ERP PeopleSoft à dimension internationale.



Les réseaux sociaux, les smartphones et le SaaS changent profondément notre façon de travailler et je redécouvre la gestion de projet, l'importance de l'expérience utilisateur et la conception de solutions intuitives.



Conseil en gestion des talents, SI de recrutement, intégration multiposting ou Linked In, déploiement d'applications RH en SaaS (Oracle Taleo, TalentSoft, ...) ou amélioration de l'expérience utilisateur dans PeopleSoft en Fluid, si mes compétences peuvent aider votre projet, n'hésitez pas à me contacter.



Toujours ouvert à de nouveaux challenges nous pourrons ensemble envisager de approches innovantes.



Mes compétences :

PeopleSoft

Taleo

SIRH

Recrutement

Quality Center

QTP

SaaS

Agile

PeopleSoft HCM 9.2