Laurent LARLET

Chasseur de têtes dans tout le domaine agricole, spécialiste des métiers des productions animales



Accompagnement des dirigeants en évolution stratégique et mise en place du changement aupr��s de leurs équipes.

L'excellence est un moyen, une méthode. La finalité est de s'assurer que Clients et candidats prennent du plaisir au travail et s'y épanouissent



Tous nos outils et infos sur www.biloba-recrutement.com



Historique: -Après une carrière de dirigeant dans l'agro alimentaire, j'ouvre le cabinet en 2005 et en parallèle investi dans la création de sociétés dans mes domaines de prédilection: l'agro alimentaire et les biotechnologies.

Aujourd'hui, totalement concentré sur les activités de services aux entreprises, nous développons le cabinet de Rennes en agrandissant l'équipe.

L'activité s'étend désormais à l'international, pour des missions de chasseurs de têtes, et d'accompagnement des dirigeants. Les outils, les méthodes développées, l'éthique et le respect des valeurs des clients et des candidats, conjointement à ma connaissance des filières, nous permettent d'avancer très efficacement.



BILOBA COACHING développe un concept innovant de formation et d'accompagnement: ARCHITECTE d'INTELLIGENCE COLLECTIVE

Une boîte à outils complète pour rassembler les équipes autour des objectifs de l'entreprise, centrée sur la valorisation des cerveaux de chaque femme et de chaque homme, en agissant pour: Comprendre et tirer parti de nos différences,

Construire des équipes efficaces,

Favoriser l'adaptabilité,

Motiver et se motiver,

CO-agir et Co-produire et en tirer du plaisir au travail.



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Nutrition animale

Management

Coaching

Recrutement

Motivation

B to B

Management commercial

intelligence collective