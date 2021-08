Laurent LASGLEYSES

Bonjour et bienvenue sur mon profil viadéo ,



Gestion de carrière de footballeurs , rugbymen et basketteurs professionnels :



- négociation contrat et avantage en nature ( logement , voiture , billet d'avion )



- droit à l'image



- suivi permanent du sportif ( mise en place d'un projet à long terme )



Toute licence d'agent sportif est délivrée par la fédération concernée suite à l'obtention d'un l'examen organisé par cette dernière.



Agent Sportif de Football ( licence n° 290031226 délivrée par la Fédération Française de Football )



Agent Sportif de Rugby ( licence n°011 délivrée par la Fédération Française de Rugby )



Agent Sportif de Basket ( licence n°200000002983890 délivrée par la Fédération Française de Basketball )





Mes compétences :

Football

Sport

Rugby

Droit

Basketball

Informatique