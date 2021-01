Laurent LAURENT CAIMANT (CAIMANT)

Société spécialisée dans l'externalisation de la prestation de service commerciale B to B.

-Détection de projets commerciaux / Prospection par approche directe.

-Prise de rendez vous pour les équipes de ventes par approche directe

-Détection nouveau marché et vente directe de nouveaux produits via support web

-Enquête de satisfaction consommateurs ou clients

-Lancements produits et suivis DN par contacte téléphonique ou E mailing.

-Support back office et outils de communication

-Relance de devis et prise de rendez vous qualifiés .

-Externalisation service client et gestion d'appels sortant .



Mes compétences :

Finance

Vente

Management

Conseil

Business development

Négociation

Gestion de la relation client

budgets

Sage Accounting Software

SAP OFFICE

SAP