Laurent LAURENT CANAL (CANAL)

20 ans d'experience dans le controle de gestion, applique a des societes de negoce et de maintenance industrielle.

Des connaissances enrichies par des missions effectuees au sein du siege social ou sur le terrain, realisees sur site ou en environnement multisites.

Garant des donnees financieres transmises a la direction generale ou a l'actionnaire, relai incontournable dans la prise de decisions strategiques



MA MISSION ACTUELLE :



En relation permanente avec l'ensemble des services operationnels de l'entreprise, ainsi qu'avec les fonctions support du siege, jexerce la mission de controleur de gestion dans un environnement multi sites et multi activites.



Mes principales missions :

- Construction du budget financier du perimetre avec les services operationnels, la direction generale et l'actionnaire (CA : 100 M€

- Controle et suivi des engagements budgetaires : mise en place de reporting reguliers pour les responsables operationnels :

analyse des marges et des depenses

atterrissages (resultats)

participation aux clotures mensuelles

- Exploitation et analyse des resultats et des ecarts - construction de plans d'actions associes aux performances.

- Construction d'outils de pilotage :

mise en place et suivi d'indicateurs cles : rotation des stocks, en-cours (de facturation, de depenses), productivite, coût de revient, evolution des stocks.

suivi des ecarts (reel vs budget) et proposition d'actions correctives.

- Collaboration etroite avec :

les equipes du controle de gestion du groupe

les equipes comptables des societes

les auditeurs externes et les commissaires aux comptes

- Redaction et amelioration des processus du controle de gestion.

- Realisation d'analyses ponctuelles :

verification de l'interet economique des projets d'investissement

participation a l'acquisition de nouvelles societes

- Management dune equipe de 4 personnes :

formation

accompagnement vers l'autonomie

integration et formation d'alternants et des nouveaux entrants