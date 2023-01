Laurent LAURENT (EHRHARD)

Responsable en logistique depuis vingt-huit années, j'ai su construire mon expérience sur les socles suivant:

L'écoute, la disponibilité, l'humilité, la formation, l'organisation, l'adaptabilité, la réactivité et la curiosité.

Mes valeurs:

le travail, lesprit déquipe, léquité, le respect et lhonnêteté.



Mon projet:

En retraite en novembre 2027, je souhaite terminer ma carrière en apportant mes compétences de logisticien et de manager tout en continuant de menrichir professionnellement dans une entreprise ayant un projet logistique.

Mes attentes:

Rejoindre une équipe ou la bienveillance, la confiance et la simplicité dans les relations règnent.