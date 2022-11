Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années, je propose mes compétences au travers de LOGI'API.



D'abord développeur puis chef de projet, responsables d'une service études et développement et enfin responsable informatique, je connais les problématiques de chaque métier.



A mon compte depuis 2017, je fonde LOGI'API en 2020.



Parmi nos clients, nous comptons Delta Expert, Now Coworking, YMJ Digital, Elite Pare-brise (Rapid Pare-brise), Sodineuf, Jullien aires-de-jeux...