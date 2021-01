Après + de 6 ans chez KEOLIS et 10 ans chez KPMG, j'ai intégré en 2014 le groupe JPR INVEST, foncière familiale franc-comtoise en tant que Responsable Administratif et Financier afin d'accompagner le dirigeant dans le développement du groupe à l'échelle nationale. Je suis, pour cela, entouré d'une petite équipe, soudée et motivée.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité

encadrement

Pédagogie

Autonomie professionnelle