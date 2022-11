Laurent LETIENNE

Praticien et Formateur certifié en massage amma formé par Tony NEUMAN, qui a importé cette technique amma en Europe je pratique depuis plusieurs années en entreprise, à domicile et sur différents évènements et forme au amma particuliers et professionnels



Relaxant et dynamisant, le amma est spécialement conçu pour être efficace immédiatement, en tout lieu et à tout moment, vous n'avez pas à vous déplacer !



Notre réseau de praticiens que nous formons et certifions nous permet et une cohérence de prestation appréciée de nos clients



Mes compétences :

Conseil

Déontologie

Lâcher Prise

Massage

Massage assis

TMS

Zen

Réseau

Formation professionnelle