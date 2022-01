Laurent LONG

Issu d'une formation ingénieur spécialisé en informatique pour l'industrie, mes 15 ans d'expériences professionnelles dont les 3 premières années à international, m'ont permis d'évoluer rapidement depuis des postes de développement et d'intégration de solutions, en passant par la gestion puis la direction de projets jusqu'à la responsabilité de département logiciels.

J'ai pour objectifs de garantir la satisfaction de mes clients essentiellement grands comptes et de respecter les engagements pris en termes de coûts, délais et qualité sur un ensemble de projets forfaitaires adressant des métiers variés tels que la pharmacie, la cosmétique, l'énergie ou la chimie.



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

Microsoft Project

Marchés publics

Gestion de contrats

Recrutement

Avant vente

Management

Négociation contrats

Microsoft Office

Microsoft .NET

Informatique industrielle

Informatique

Tierce Maintenance Applicative

SQL

Gestion de projet

Oracle