Laurent MANAS

Fort de vingt cinq années réussies dans la photographie professionnelle, j'ai acquis un savoir-faire et une expérience reconnue de haut-niveau en photographie, management et secteur commercial spécialisé photo.

Rigoureux, persévérant, réfléchi et réactif, je souhaite actuellement mettre ma force de travail, mes compétences professionnelles techniques et relationnelles au service d'une enseigne pérenne, afin de participer dans le plus grand respect des directives à son développement.



Mes compétences :

Spécialiste en prise de vues photographiques.

Traitement en laboratoire photochimique argentique / jet d'encre / sublimation thermique.

Agent de nettoyage, Cleaner-Men & Laveur de Vitres.