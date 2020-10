Laurent MARTIN

J’ai exercé de nombreuses années au sein des ressources humaines de grandes entreprises en tant que juriste.



Au fil de mes expériences, j’ai eu la désagréable désillusion de constater que bons nombres de personnes ne comprennent pas les règles essentielles du Droit du Travail ainsi que les règles propres à chaque convention collective, et c’est pour cette raison que j’ai créé Dicotravail.com.



Dicotravail est un site entièrement dédié au droit du travail et aux conventions collectives. Il met à disposition des salariés et des employeurs totalement gratuitement :



- des fiches synthétiques sur les conventions collectives



- des fiches pratiques thématiques traitant de différents points de la législation en droit du travail



- des modèles de lettres en droit du travail



- de l'actualité sociale



