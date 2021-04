Laurent MORISSAUD

HIER ET AUJOURD'HUI



Mon cursus est plutôt atypique.



Le lancement de ma carrière professionnelle a véritablement eu lieu en 2003 lors de mon passage en cabinet de recrutement. J'ai saisi l'opportunité de devenir formateur en HSE. La qualité de ma prestation pour le compte de son département de formation et d'assistance technique m'a permis de retenir l'attention de certains clients dont PONTICELLI et CAMOM. De la formation, je suis donc passé à l'assistance technique en tant qu'animateur sécurité sur des sites chimiques, pétrochimiques et industriel, puis coordonnateur sécurité. J'ai par la suite été recruté par AXIMA à l'issue d'une prestation d'assistance technique sur le site de STX à SAINT NAZAIRE en tant que responsable sécurité pour la région Ouest et les activité spécialisées.

J'ai voulu aller encore plus loin, c'est pourquoi j'ai intégré le Cesi pour suivre une formation d'ingénieur généraliste. Cette formation m'a permis de compléter, entre autre, mes compétences en gestion de projets.

Pourquoi une formation généraliste et non spécifique en HSE ?

Tout simplement pour aller encore plus loin et plus haut en ayant une double compétence en gestion de projets et en QHSE.

Décembre 2011. J’intègre Les Ateliers DAVID à GUERANDE. J'occupe la fonction de responsable logistique. L'une de mes missions est d'améliorer et optimiser le fonctionnement du magasin, ainsi que celui des expéditions.

Août 2013. Je prends le poste de responsable de production de l'atelier CMBC (Charpente-Métallerie-Bardage-Couverture). La logistique est dorénavant complètement intégrée à la production.



ET DEMAIN SERA UN AUTRE JOUR...



Entrepreneur ?



Je suis toujours à la recherche de l'excellence. Je ne peux donc être tout simplement qu'à l'écoute d'un nouveau défi.



Mes atouts, mes différentes expériences :

- bâtiment, industrie, naval, formation, conseil, QHSE,

- gestion de la politique HSE,

- gestion de production,

- gestion de la logistique,

- management direct,

- management transversal.



Mes compétences :

- adaptabilité,

- polyvalence,

- pluridisciplinarité d'expérience,

- généraliste de formation,

- résistant à la pression,

- mon souci de performance et de résultat dans mon travail.



Mes deux priorités :

- mon développement personnel,

- la réussite de l'entreprise pour laquelle je me bats.