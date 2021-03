Laurent MOUSSAY

Chargé de Conception Bureau dÉtudes, OUEST PRODUCTION, Groupe Lapeyre (Saint-Gobain)



Etudier et concevoir en relation avec les différents services les solutions techniques

Participer à lélaboration et suivi du planning et du plan daction

Rédiger les notes produit pour la réalisation du paramétrage de loffre commerciale et des nomenclatures

Réaliser, mettre à jour les documents techniques (plans, cahier des charges, documents commerciaux )



Mes compétences :

AutoCAD

Autodesk inventor

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

ERP - Diapason

Cameleon Software

BISCO