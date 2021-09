Laurent MUNCH

Rigoureux, appliqué et attentif, je suis soucieux du travail bien fait.

Philanthrope, pédagogue et handicapé léger, je suis particulièrement sensible aux problèmes d'autrui.



Créations / CVs :

http://l.munch.free.fr



Mes compétences :

Retouche d'image : Photoshop, Gimp

Création, redessin : Illustrator, Inkscape

Développement web : (X)HTML (affichage normalisé)

Développement web : CSS (zones, affichage)

Développement web : JavaScript (événements au clic)

Développement web : PHP (événements au chargement)

Développement web : SQL (dialogue avec données)

Développement web : SGBD (base de données)

Bureautique : Microsoft Office, OpenOffice

Windows : maintenance, paramétrage, configuration

Mise en page pro : QuarkXPress, InDesig, Scribus