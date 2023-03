Laurent NOURRY

Sens de lécoute, curiosité, bonne communication, esprit danalyse, rigueur, leadership.



Directeur administratif et financier



SANA - Avril 2011 à octobre 2022



Reporting mensuels et tableaux de bord, préparation et suivi budgétaire, gestion de la trésorerie, comité de direction, mise en place dun ERP, encadrement de plusieurs services (compta, informatique, RH), relations avec tiers (clients, fournisseurs, commissaires aux comptes, banques, assurances, avocats, IT, gestion flotte auto, gestion bâtiments)...



Responsable administratif et financier



Neu International Railways - Juillet 2007 à avril 2011



Missions identiques que chez SANA sans la partie ressources humaines.



Responsable comptable



Faurecia SIETO - Août 2003 à janvier 2007



Saisie, révision, bilan, déclarations fiscales et sociales, reporting, budget.



Collaborateur comptable



Cabinets d'expertise comptable et commissariat aux comptes E.C.N.F (35 mois) Fortin (16 mois) et NBPE (22 mois) - Juillet 1997 à août 2003



Différents travaux comptables et sociaux (saisie, révision, bilan, déclarations fiscales et sociales, reporting, budget, gestion de la paie, juridique, commissariat aux comptes...) pour des clients aux activités diverses (transport, bâtiment, industrie, commerce, informatique, professions libérales, cabinet d'études, café-brasserie, garagiste...).



FORMATIONS



DECF



ESIG



Septembre 1997 à septembre 1999



Diplôme d'Etudes Comptables et Financières préparé à l'ESIG dans le cadre d'un contrat de qualification en 1998 et 1999 (unités de valeur acquises actuellement : Organisation et Gestion de l'entreprise, Contrôle de Gestion et Outils Mathématiques et Informatiques).



B.T.S. Comptabilité-gestion en 1996



LYCÉE JEAN-PERRIN LAMBERSART



Septembre 1994 à juin 1996



Bac G2



LYCÉE JEAN-PERRIN LAMBERSART



Septembre 1993 à juin 1994



Bac G2 Comptabilité-gestion