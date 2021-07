Laurent ORTAS

- Développement autour des e-catalogues IFC et le BIM (Maquette numérique) : recherche et développement avec CSTB

- Travail sur la normalisation "product data for building services, systems and products" avec BuildingSmart et l'AIMCC

- Product Information Management (PIM): paramétrage et gestion des bases de données relationnelles d'informations article-produits-systèmes et documents multimédias

- Une expérience acquise dans la communication professionnelle traditionnelle et numérique.

- L’héritage de mon métier d’origine d’architecte (autonomie, engagement, écoute, transversalité du savoir, flexibilité d’action (chef de projet ou simple acteur métier), connaissance des acteurs du secteur de la construction et des compétences s’étendant de l’élaboration du projet, à son animation et son management,



Mes compétences :

BIM

Architecture

Internet