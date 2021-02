Laurent PARRAULT

Depuis 1996, les différents métiers au sein de sociétés d'affacturage m’ont permis d’acquérir une expertise en gestion et financement du poste Clients / stock



Chaque métier a su m’apporter des connaissances distinctes et complémentaires pour cerner au mieux les techniques, contraintes et enjeux de l'asset based lending et du crédit management.



Les missions et objectifs des postes : animation, formation, support des équipes, fidélisation des relations, optimisation dues revenus du portefeuille, animation du réseau, surveillance des risques, communications interne et externe …



Mes compétences :

Analyse crédit

Credit management

Affacturage

Asset Based Lending

Négociation commerciale

Relationnel

Management

Relationship

Animation de réseau

Anglais