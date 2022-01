Montpelliérain, j'ai suivi une année universitaire en Histoire de lart et de lArchitecture à l'Université de Lyon puis le concours d'entrée lannée suivante à lEPIAR (École Pilote Internationale dArt et de Recherche) dite la Villa Arson à Nice où j'ai rencontré Marc BARANI, alors professeur de perspective pour une année.



Mais cest une rencontre avec Jean BALLADUR, architecte en chef de la ville de la Grande Motte, qui m'a décidé, sous son conseil, de suivre des études darchitecture à l'ENSAM de Montpellier. J'ai suivi les ateliers dEmmanuel NEBOUT durant plusieurs années et j'ai obtenu le diplôme darchitecte à lENSAM de Montpellier en 2006 avec Gilles CUSY comme directeur détude.



Architecte dans l'agence DI TUCCI à Sète puis CAREMOLI/MIRAMOND à Montpellier, j'ai très vite créé mon agence en 2008 et durant plus de deux ans, la société d'architecture «Point-Zéro» à la Grande Motte; puis, en Avril 2010 lagence «LP-a - Laurent PASCAL Architecte, Maître dŒuvre» à Montpellier.



J'ai à mon actif quelques 270 dossiers dans le domaine privé, dont un grand nombre concernant la mise aux normes de commerces (accessibilité, sécurité ) mais aussi de maisons individuelles contemporaines de standing en mission partielle et en mission totale.



Installé à la Grande Motte, je reçois uniquement sur rendez vous.





Compétences:



Architecte BIM - Building Information Model



Réalisation de Maisons Individuelles, petits collectifs, magasins, commerces, restaurants, bureaux ...



Rénovation de parties communes d'immeubles collectifs



Concepteur structure Béton Armé, Bois, Métal

Conception architecture selon les normes RE 2020

Conception avec bureaux d'étude structure



Suivi administratif, planning et pilotage

Interface maître dœuvre/maître douvrage

Rédaction des Procès Verbaux