Laurent RAFFY

Fort de treize années d'expériences dans l'industrie en tant que responsable/technicien Qualité Sécurité Environnement (QSE), je suis en train de démarrer un nouveau projet professionnel dans le commerce.



Tout a débuté dans le cadre d'une formation que j'ai effectuée à Colomiers début 2017. J'ai construit et mûrit mon projet professionnel, j'ai mis en évidence que mes compétences, expériences passées, mes envies et mon profil correspondent au métier de Technico-Commercial Sédentaire.

A l'issue, j'ai eu l'opportunité d'exercer ce métier durant trois mois au sein d'une filiale du groupe Orexad spécialisée dans le domaine de la soudure.



Enfin, depuis janvier 2018, je travaille dans une agence du groupe Orexad qui est experte en outils coupants.



Je suis sur viadeo dans le but de créer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Audit

Management

Gestion de projet

Autonomie

Pragmatique

Esprit d'équipe

Rigueur

Persévérance

Pugnacité

Négociation

Communication orale

Aisance relationelle

Dynamique

Proactivité

Prise d'initiatives

Analyse des besoins

Ecoute

Informatique