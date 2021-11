Laurent ROBACCHI

Avec plus de 25 ans d'expériences commerciales terrains et sédentaires en B to B ou B to C, j'ai acquis tous les mécanismes aussi bien de la vente en cycle court pour des produits simples, que de la vente de solutions complexes en mode "Projet".



Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente complexe

Fidéliser et Développer

Vente B2B et B2C

Prospection téléphonique et physique

Parrainage et recommandation

Vente de solutions matériel et services

Conclure et signer des affaires

Vente de détail

Vente en cycle court

Vente d'offres "haut de gamme"

L'argumentation commerciale

Organisation de plans d'actions ciblées

Techniques de Recherche d'Emploi

Conseil commercial

Management commercial

Analyser les besoins et définir les objectifs

Coaching individuel

Gestion de la relation client

Formation professionnelle

Animation de formations

Conception pédagogique

Ingénierie de formation