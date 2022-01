Laurent ROBERT

Qui sommes nous ?

Une entreprise bretonne, à taille humaine proche de nos partenaires, face aux multinationales et à la globalisation, notre force est notre réactivité, disponibilité et accessibilité.



Nous nous engageons, fidèles à nos clients et collaborateurs, la fiabilité et disponibilité sont des mots qui nous caractérisent.



Notre force et savoir-faire sont :



• La méthodes de « profiler » pour définir un poste

• La compréhension de la culture des entreprises

• Le sourcing



Le secret de notre réussite en recrutement, repose sur la bonne connaissance de l’histoire des entreprises, de leurs cultures, de leurs environnements techniques et, surtout « Humain » dans lesquels vont évoluer, échanger et travailler nos futurs candidats.



AS Access Search by LR Consulting : Chasseurs de « Talents & Compétences », fidèles à nos clients, la fiabilité et disponibilité sont des mots qui nous caractérisent.



Le succès final de notre prestation repose sur une relation de confiance, entre votre entreprise, nos candidats et nous, n’hésitez pas à nous contacter, il y aura toujours un conseiller pour répondre à vos attentes : Être présent à l’écoute de la demande trouver un profil adéquat à votre attente, c’est notre challenge au quotidien.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil