Depuis le début de mes études, je n'avais qu'une seule idée : travailler dans l'industrie. Or, une toute petite expérience de cours a fait que depuis 20 ans, j'ai l'amour de l'enseignement, de la pédagogie et plus généralement des étudiants. Depuis, toute mon activité professionnelle est tournée vers les cours, la direction pédagogique, la direction de centre de formation.... et rien ne pourra m'en faire changer !!



Mes compétences :

Catalyse

Chimie

Enseignement

Pédagogie

Management

Formation