Laurent SAPIN

Ingénieur d'études spécialisé dans le chiffrage d'appels d'offres publics/privé dans les domaines aussi variés que l’habitat/collectivité/FM et industrie avec un intérêt pour l'étude de projets complexes et innovants, j'apporte par mes connaissances techniques, une expertise et une valeur ajoutée dans la recherche de variantes et d’optimisation des solutions techniques pouvant être retenues pour la réponse à un cahier des charges ou d'appel d’offres.



Rigoureux, organisé avec de bonnes capacité d'analyse et de synthèse, je suis à la recherche d'une entreprise offrant de réelles perspectives d'évolution en accord avec mon expérience professionnelle et mes aspirations personnelles. Investi, gout du service et de la relation client, adaptable, réactif, autonome, sérieux et disponible sont les qualités que j'entends mettre en œuvre dans la future entreprise et mon futur poste.



Mes compétences :

Ingéniérie

Efficacité énergétique

Gestion de projet

Energie

Environnement

Énergie renouvelable

Chauffage

Réponse aux appels d'offres

Contrat de performance énergétique

Appels d'offres

Chiffrage

CVC