Mais qui est ce Coach Laurent Sayegh ?

Coach de vie et coach en développement personnel, Laurent vise à vous aider à accomplir vos réussites et à réaliser vos objectifs.



« Parce que rien nest impossible, je suis là pour vous aider à trouver le chemin ! », Laurent vous accompagne aujourdhui, afin que vous puissiez mettre en lumière votre potentiel.

Le coach de vie vous soutien lors de vos problèmes familiaux et sociaux. Il vous accompagne, que vous ayez des enfants ou adolescents en crise identitaire, agressifs et colériques, ou bien souffrant dharcèlement et de phobie scolaire et sociale. Il vous permet de redéfinir un cadre structurant au sein de votre foyer, dexprimer et de prouver votre amour à vos enfants. Il vous apprend à écouter vos adolescents, à accueillir leurs instabilités et à déterminer les signaux dalerte quils vous envoient.



Laurent vous aide à dépasser vos problèmes sentimentaux : séparation, infidélité, violence, et vous amène à communiquer plus sainement, à sauver votre mariage, et à respecter la spécificité de votre partenaire.



Instructeur en Krav-maga et adepte de la boxe thaïlandaise, à travers un coaching sportif, Laurent vous amène à améliorer vos performances et renforcer votre endurance et votre cardio. Il vous prépare également avant vos compétitions.

Laurent sappuie aussi sur ce coaching pour vous transmettre des techniques dautodéfense, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous et vous réaffirmer. Il vient travailler votre aptitude à gérer le stress, lanxiété et votre adaptabilité.



Il peut vous accompagne sur des thématiques professionnelles et vous prépare à gérer vos entretiens dembauche, ainsi que vos prises de parole en public (réunions, conférences et séminaires). Il vous épaule aussi durant vos périodes de doute et de transition professionnelle.



Il peut intervenir au sein de vos entreprises, pour vous aider à améliorer vos performances et votre productivité, mais aussi à désamorcer les conflits interactionnels au sein de vos équipes. Il sera vous guider pour une meilleure organisation et gestion du temps, mais aussi pour faire en sorte que votre stress soit votre moteur et non votre inhibiteur.



Authentique et généreux, Laurent vous accompagne en identifiant vos problématiques et en respectant votre singularité. Il vous soutien dans le processus de transformation que vous désirez.



La première séance de coaching en développement personnel dure 1h30 et est au tarif de 60 €, les séances qui suivent durent 1h et sont au tarif de 50 €.

La séance de coaching sportif individuel, dure 1h et est au tarif de 25 €.

Le coaching dentreprise se fait sur devis, selon les problématiques à traiter.





Flexible et adaptable, le coach peut vous retrouver sur le lieu de votre choix, afin de vous accompagner en toute sérénité, et de de vous garantir un sentiment de sécurité.

Les séances se déroulent aussi au sein de son Cabinet.

Pour plus dinformations, veuillez consulter le site du coach : https://sayegh-coaching.com/fr/





Mes compétences :

Développement personnel

Coaching professionnel