Laurent SELLER

Demande auprès de la Cour d'Appel d'Orléans pour être Traducteur assermenté en langue espagnole.

Titulaire d'une Maîtrise d'Espagnol (UFR de Tours) et de deux diplômes de Traduction commerciale (Chambre de Commerce franco-espagnole de Paris), spécialiste depuis 27 ans, en qualité d'Agent de Recherches Privées, de l'enquête civile, commerciale, financière, patrimoniale et celui de la recherche d'héritiers, titulaire de la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d' Agent de Recherches Privées délivrée par le CNAPS, collaborateur à un projet d'étude sur l'activité innovante de la recherche de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie dits "non réclamés" soutenu en 2007, et collaborateur en traduction juridique français-espagnol, mes différentes expériences professionnelles ainsi que mes aptitudes acquises en terme de Généalogie Familiale et Successorale tant dans le cadre associatif que celui d'un stage pratique en Cabinet de Généalogie Successorale m'ont conduit à mettre mon savoir-faire, mes compétences en investigation et mes connaissances linguistiques au profit d'une Société leader qui est spécialisée dans la recherche du renseignement dans la gestion du risque client et qui a développé son secteur d'activité dans la recherche d'héritiers ou d'ayants droit en raison des nouvelles dispositions prévues par la Loi du 17/12/2007 et la Loi Eckert promulguée le 13/06/2014 et entrée en vigueur le 01/01/2016 obligeant les entreprises d'assurances, les banques et les institutions de prévoyance et de mutuelle à s'informer du décès éventuel de l'assuré et à rechercher les ayants droits des contrats d'assurance-vie en déshérence et des comptes bancaires inactifs. Aujourd'hui, j'aspire professionnellement à rejoindre soit un Cabinet d'Enquêtes de droit privé dédié à l'identification et la localisation de bénéficiaires soit une Etude de Généalogie Successorale où je pourrais apporter mes compétences et mon potentiel personnel à la renommée et au professionnalisme d'une équipe de Spécialistes en recherche d'ayants droits ou de Généalogistes Successoraux.



