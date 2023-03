Laurent VADROT

Bonjour,



Documentaliste au départ (1996), je me suis spécialisé dans la gestion de l'information pour les sciences de l'Univers (astronomie-astrophysique), développant ainsi des compétences en information scientifique et technique et en informatique documentaire. J'ai ensuite travaillé sur la gestion complète de l'information pour les matériaux de construction (2006-2015), sous toutes ses formes (bases de données articles et fournisseurs, fichiers tarifs Excel, documents techniques papier et/ou PDF) sur des progiciels de type ERP fonctionnant sous IBM AS400 ou Windows. Le but principal était de garantir l'intégrité mais aussi l'exhaustivité des données de référence. Un autre volet de ma mission consistait à du contrôle d'exploitation multi-sites (5 agences) et à venir en appui à différentes étapes de la supply chain : participation aux achats (regroupement et concaténation des commandes, vérification des accusés de réception de commande, pré-ventilation de la marchandise), gestion des stocks, organisation de l'inventaire, définition et mise à jour des zones géographiques des produits hors magasin, identification des articles par une signalétique commune... En 2016, j'ai travaillé au CNRS en tant qu'ingénieur d'études contractuel, MOA SI chargé du projet Réséda Fournisseurs. Enfin début 2017, j'ai été recruté comme responsable technico-commercial de "la maison de l'Astronomie" (également connue sous l'enseigne "le monde de l'Observation"), la plus ancienne entreprise française proposant des produits pour la découverte de l'infiniment petit à l'infiniment grand.





Observant par ailleurs très régulièrement le ciel depuis 1988, je m'intéresse à différents aspects dans le domaine de l'astronomie : histoire et évolution des matériels et techniques des amateurs, diffusion des connaissances, culture scientifique et muséologie, monde des planétariums, pratique associative, protection du ciel nocturne (notamment dans le cadre du Parc Naturel Régional du Morvan), astro-tourisme (différents projets en Bourgogne dont celui de la Ville de Château-Chinon et dans l'Auxois-Morvan), science participative (collaborations Pro-Am).



Cordialement.